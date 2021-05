ATP Lyon: Stefanos Tsitsipas, Lorenzo Musetti și Karen Khachanov s-au calificat în semifinale

În runda următoare, Tsitsipas îl va avea ca adversar pe italianul Lorenzo Musetti (88 ATP) care a dispus tot în două seturi, 6-3, 7-6(2), de slovenul Aljaz Bedene (55 ATP).

În semifinale s-a calificat şi rusul Karen Khachanov (26 ATP, favorit nr. 8) care a trecut de francezul Richard Gasquet (52 ATP) cu 6-1, 7-6(3).

Kachanov îl va avea ca adversar în ''careul de aşi'' pe învingătorul din partida Cameron Norrie (Marea Britanie, 49 ATP) - Arthur Rinderknech (Franţa, 125 ATP). Confruntarea a fost oprită din cauza ploii la scorul de 6-3, 3-6, 1-0.

Lorenzo Musetti rolls past Bedene 6-3, 7-6(2).



