Un cunoscut jucător din circuitul ATP anunță finalul dominației lui Nadal și Djokovic

Au bifat o finală electrizantă la Roma, reușind să-i încânte din nou pe fanii tenisului. Rafael Nadal și Novak Djokovic sunt totuși "în pericol" din punct de vedere sportiv dacă este să ne luăm după părerea unuia dintre rivalii din circuit.





Ajuns la 36 de ani, Gilles Simon se poate lăuda că i-a învins de-a lungul timpului pe toți jucătorii din BIG 3.







Francezul a tras unele concluzii după ultimele competiții din circuitul mondial, acesta fiind de părere că Nadal (aproape 35 de ani) și Djokovic (aproape 34 de ani) își câștigă tot mai greu meciurile.







Simon crede că diferența dintre jucătorii din BIG 3 și restul competitorilor este tot mai mică.



Rivalii tot mai aproape de BIG 3





"Diferențele se micșorează, nivelul lor de joc a mai scăzut odată cu trecerea anilor, dar încă reușesc să ajungă în finale. Am văzut un Nadal și un Djokovic mai puțin eficienți decât acum câțiva ani.







Marja de diferență este tot mai mică, au tot mai des probleme în meciuri împotriva diverșilor adversari. De asemenea, au tot mai puține partide <liniștite>, dar încă rezistă. Aici se poate vedea că sunt încă puternici" - Gilles Simon.





Despre Clasamentul ATP





Multe voci din lumea tenisului au fost de părere că Nadal ar merita să fie cap de serie numărul doi la Roland Garros ținând cont de rezultatele fantastice reușite la Paris (n.r. pe modelul Wimbledon).







Gilles Simon nu este însă de aceeași părere, cu toate că este de acord că Daniil Medvedev nu este nici pe departe un jucător care să impresioneze pe zgură.







"Nu putem să facem clasamentul așa cum ne convine nouă. Ierarhia există, punctele nu au fost furate de undeva. Daniil (n.r. Medvedev) merită să fie pe doi. În caz contrar, ar trebui să importăm un clasament de pe Twitter sau unul de pe Facebook", a completat Simon.







Rafael Nadal are 88 de titluri în carieră, dintre acestea 20 fiind de Grand Slam și 36 de Masters. De cealaltă parte, Novak Djokovic are 82 de titluri în CV: 18 de Grand Slam și 36 Masters.







Rezultatele lui Simon cu BIG 3:



Gilles Simon vs Rafael Nadal 1-8

Gilles Simon vs Roger Federer 2-7

Gillles Simon vs Novak Djokovic 1-11









La Roland Garros (30 mai - 13 iunie) lista capilor de serie este următoarea: Novak Djokovic (1), Daniil Medvedev (2), Rafael Nadal (3), Dominic Thiem (4), Stefanos Tsitsipas (5), Alexander Zverev (6), Andrey Rublev (7) și Roger Federer (8).