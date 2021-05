Ziua marii reveniri: Unde poate fi urmărit meciul de debut al lui Roger Federer la Geneva

Nu a mai jucat de la Doha, iar săptămânile de așteptare au luat sfârșit pentru fanii lui Roger Federer. Marele campion elvețian va putea fi văzut la turneul de la Geneva. Revenirea va avea loc marți, împotriva ibericului Pablo Andujar (75 ATP).



A pierdut contra lui Nikoloz Basilashvili la Doha, iar apoi a decis să revină pe terenurile de antrenament pentru a pregăti cum se cuvine restul sezonului.



Marele moment a venit: Roger Federer va reveni pe teren, de această dată pe zgură. Pe centralul turneului de la Geneva campionul elvețian îl va întâlni pe Pablo Andujar.



Va fi primul meci în care Roger și Pablo vor fi adversari în circuitul ATP.



De știut:

The @genevaopen hosts Federer's return and the @OpenParcARA features a stacked field led by Thiem & Tsitsipas.



Get the details in this week's @Emirates Scouting Report ⤵️