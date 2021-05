FOTO Simona Halep a început recuperarea - Mesajul transmis

​A părăsit turneul de la Roma din cauza unei accidentări, iar RMN-ul efectuat în Capitala Italiei nu a adus vești bune. Simona Halep a marcat începerea recuperării printr-un mesaj pe contul personal de Twitter.



Conform campioanei en-titre de la Wimbledon, au fost făcuți "pași pozitivi" în cursa anevoioasă a recuperării fizice.



Postarea Simonei Halep



I want to say a huge thank you to the team at Alta Klinik for taking such great care of me yesterday and of course to my long-term doctor, Stefan Irimia, who has been looking after my health since 2008! Positive steps on the road to recovery \uD83D\uDCAA\uD83E\uDD1E pic.twitter.com/w40GFesFge