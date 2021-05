Cum explică Pliskova umilința trăită în finala de la Roma

A bifat a treia finală consecutivă la Foro Italico, performanță care nu este în mod evident la îndemâna oricui. A fost însă o zi tristă pentru Karolina Pliskova: a fost învinsă cu un dublu 6-0 de Iga Swiatek, iar poloneza s-a încoronat campioană la WTA Roma.



Karolina a reușit să câștige doar 13 puncte în finala de duminică (partidă care a durat doar 46 de minute), iar la finalul meciului cu Swiatek a oferit și explicația pentru evoluția dezastruoasă.



Jucătoarea din Cehia a precizat că a încercat tot ce era posibil, dar a fost pur și simplu genul acela de zi în care nimic nu funcționează.



De cealaltă parte, campioana en-titre de la Roland Garros a părut un pic copleșită de emoții la festivitatea de premiere.

O zi de uitat



"A fost genul acela de zi în care nimic nu funcționează, deși am încercat tot ce e posibil. Voi încerca să uit rapid această zi. Am avut meciuri mari aici (n.r. la Roma), să joci o finală este mereu un lucru minunat. M-am descurcat bine în trecut (n.r. la Foro Italico)" - Karolina Pliskova.



Copleșită de emoții



"Sunt foarte fericită, chiar copleșită de emoții. La începutul turneului nici nu visam să câștig trofeul. A fost un drum greu, iar de-a lungul meciurilor am fost nevoită să trec prin momente dificile. A trebuie să lupt, să nu renunț" - Iga Swiatek.



Finale WTA care s-au încheiat cu 6-0, 6-0 începând din 2000:



Since 2000, 4 WTA Finals have ended 6-0, 6-0.



Two of them have been tallied by Poland’s finest:



2006 Quebec City: Bartoli d. Puchova



2013 Sydney: Radwanska d. Cibulkova



2016 Bucharest: Halep d. Sevastova



2021 Rome: Swiatek d. Ka.Pliskova pic.twitter.com/ZnV47c1sUh