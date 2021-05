Adversar surprinzător pentru Novak Djokovic în semifinalele de la Roma

Locul 33 în ierarhia mondială, Sonego a mai făcut o "victimă" celebră la competiția din Capitala Italiei. După ce în turul precedent l-a trimis acasă pe Dominic Thiem, italianul a mai bifat o mare surpriză: l-a eliminat pe al șaptelea favorit, Andrey Rublev.

A fost un meci de o intensitate aparte, care a avut accente și de partidă de Cupa Davis (publicul gazdă l-a susținut frenetic pe favoritul Sonego).

După un duel de două ore și 35 minute, Lorenzo s-a impus în trei seturi, scor 3-6, 6-4, 6-3.



✨ LORENZO #SONEGO MAGIA PURA!!! \uD83E\uDD29\uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9\uD83D\uDE0D\uD83D\uDC4FBy beating #Rublev, Lorenzo earns a spot into the #IBI21 SF!!!

He will face #Djokovic today, not before 6:30pm.\uD83D\uDCAA #tennis #ATP #SonegoRublev pic.twitter.com/c3RUAfabx9