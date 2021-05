Karolina Pliskova, în semifinale la Roma după ce a salvat trei mingi de meci / Duel cu Petra Martic

Karolina Pliskova, locul 9 în ierarhia tenisului feminin, şi croata Petra Martic, numărul 25 mondial, vor fi adversare în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma, transmite AFP.

Karolina Pliskova a avut vineri un meci dramatic cu Jelena Ostapenko (49 WTA), de care a trecut cu 4-6, 7-5, 7-6, după ce a salvat trei mingi de meci în setul decisiv (la scorul de 5-4 pentru letonă).

Finalistă a ultimelor două ediţii la Roma (campioană în 2019, învinsă în 2020), Pliskova a pierdut vineri primul set în acest turneu, contra unei adversare pe care a învins-o foarte greu şi în urmă cu câteva săptămâni la Stuttgart.

A. Barty (1) vs C. Gauff

I. Swiatek (15) vs E. Svitolina (5)

