Rafael Nadal, în semifinale la Roma - Victorie în două seturi cu Alexander Zverev

Rafael Nadal a obținut calificarea în semifinalele turneului de la Roma, ibericul reușind să-l învingă pe Alexander Zverev în două seturi (6-3, 6-4).

Meciul de la Foro Italico a durat două ore.

În semifinale, Rafa se va duela cu Reilly Opelka (47 ATP). Americanul, care a reușit 77 de ași în primele patru partide de la Roma, a trecut în sferturi de argentinianul Federico Delbonis (64 ATP), scor 7-5, 7-6(2).

Mai au loc vineri:

15:30 Novak Djokovic (1) vs Stefanos Tsitsipas (5)

20:00 Lorenzo Sonego vs Andrey Rublev (7)

