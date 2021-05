ATP Roma: Rafael Nadal, victorie în două seturi cu Jannik Sinner / Programul optimilor

Rafael Nadal, cap de serie numărul 2, l-a învins, miecuri, pe Jannik Sinner, locul 18 ATP, şi s-a calificat în optimile turneului de la Roma.





"Regele zgurii" a avut nevoie de două ore şi 10 minute pentru a trece de tânărul italian, scor 7-5, 6-4.

Alejandro Davidovich (Spania) vs Cameron Norrie (Marea Britanie) 6-2, 6-3

Matteo Berrettini (Italia/9) vs John Millman (Australia) 6-4, 6-2

Stefanos Tsitsipas (Grecia/5) vs Marin Cilic (Croația) 7-5, 6-2

Dominic Thiem (Austria/4) vs Márton Fucsovics (Ungaria) 3-6, 7-6(5), 6-0

Lorenzo Sonego (Italia) vs Gianluca Mager (Italia) 6-4, 6-4

Roberto Bautista (Spania/10) vs Christian Garín (Chile) 7-6(5), 6-3

Andrey Rublev (Rusia/7) vs Jan-Lennard Struff (Germania) (7)6-7, 6-1, 6-4

Federico Delbonis (Argentina) vs David Goffin (Belgia/12) 6-2, 6-1

Aslan Karatsev (Rusia) vs Daniil Medvedev (Rusia/3) 6-2, 6-4

Alexander Zverev (Germania/6) vs Hugo Dellien (Bolivia) 6-2, 6-2

Denis Shapovalov (Canada/13) vs Stefano Travaglia (Italia) 7-6(2), 6-3

Rafael Nadal (Spania/2) vs Jannik Sinner (Italia) 7-5, 6-4.

Pentru un loc în sferturi, Rafael Nadal se va duela cu Denis Shapovalov (14 ATP).N. Djokovic (1) vs A. DavidovichM. Berrettini (9) vs S. Tsitsipas (5)D. Thiem (4) vs L. SonegoR. Bautista (10) vs A. Rublev (7)F. Auger-Aliassime vs F. DelbonisR. Opelka vs A. KaratsevA. Zverev (6) vs K. NishikoriD. Shapovalov (13) vs R. Nadal (2).