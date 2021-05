ATP Roma: Diego Schwartzman, al optulea favorit, învins într-o oră de elevul lui Toni Nadal

Auger-Aliassime, antrenat de Toni Nadal, unchiul şi fostul antrenor al lui Rafael Nadal, şi-a adjudecat primul set în doar 22 de minute, iar pe al doilea în 39 de minute. Canadianul a avut 5 aşi (doar 1 pentru argentinian) şi a comis 4 duble greşeli (6 făcute de Schwartzman).

El va juca în runda următoare cu învingătorul din partida David Goffin (Belgia, 13 ATP, favorit nr. 12) - Federico Delbonis (Argentina, 64 ATP).

Meciul dintre Novak Djokovic, liderul ATP, principal favorit, şi americanul Taylor Fritz (31 ATP) a fost întrerupt spre finalul setului 2, din cauza ploii, primul set revenind sârbului cu 6-3.

Alte rezultate de marţi din turul 1:

Cameron Norrie (Marea Britanie) vs Roberto Carballes Baena (Spania) 6-4, 6-4

Alejandro Davidovich (Spania) vs Grigor Dimitrov (Bulgaria/N.16) 6-4, 7-6 (7/2)

Matteo Berrettini (Italia/N.9) vs Nikoloz Basilashvili (Georgia) 4-6, 6-2, 6-4

John Millman (Australia) vs Dusan Lajovic (Serbia) 6-3, 6-4

Lorenzo Sonego (Italia) vs Gael Monfils (Franţa/N.14) 6-4, 5-7, 6-4

Roberto Bautista (Spania/N.10) vs Tommy Paul (SUA) 6-3, 6-4

Denis Shapovalov (Canada/N.13) vs Kamil Majchrzak (Polonia) 6-1, 6-3

Turul 2:

Reilly Opelka (SUA) vs Lorenzo Musetti (Italia) 6-4, 6-4

Kei Nishikori (Japonia) vs Pablo Carreno-Busta (Spania/N.11) (forfait Busta).

His first victory over a Top 10 opponent since 2019! \uD83D\uDC4F@felixtennis defeats 2020 Rome finalist Schwartzman 6-1 6-3 to advance to R3.#IBI21 pic.twitter.com/ddS92FVshV