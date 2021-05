Madrid Masters: Matteo Berrettini s-a calificat în finală - Victorie în două seturi împotriva lui Casper Ruud

Matteo Berrettini (10 ATP, al optulea favorit) s-a calificat în finala turneului Masters 1000 de la Madrid, după ce a trecut în semifinale, în două seturi, de Casper Ruud (22 ATP).

În ultimul act, Berrettini va juca împotriva germanului Alexander Zverev (6 ATP, cap de serie nr. 5) care a trecut în două seturi, scor 6-3, 6-4, de austriacul Dominic Thiem (4 ATP, favorit nr. 3).

Welcome to your first ATP Masters 1000 final! \uD83D\uDE4C



\uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9 @MattBerrettini takes out Ruud 6-4, 6-4 and sets up a championship clash with Zverev. #MMOPEN pic.twitter.com/Dg5NtF1zOD