Încă doi favoriți au fost eliminați în optimile turneului de la Madrid

John Isner (39 ATP) a servit 29 de ași în fața rusului Andrey Rublev (7 ATP/favorit 6) și s-a impus după două ore și opt minute de joc, chiar dacă nu a reușit să facă vreun break, scor 7-6(4), 3-6, 7-6(4).

În sferturi, "Big John" se va duela cu austriacul Dominic Thiem (cap de serie nr. 3).

Pe cealaltă parte de tablou, Casper Ruud (22 ATP) l-a învins în două seturi, scor 7-6(4), 6-4, pe grecul Stefanos Tsitsipas (5 ATP/favorit 4).

Pentru un loc în semifinale, Ruud se va duela cu Alexander Bublik, care a trecut de Aslan Karatsev, unul dintre cei mai în formă jucători din circuit, scor 6-4, 6-3.

