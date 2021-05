​Madrid Masters: Rafael Nadal, calificare la pas în sferturi

"Regele zgurii" a avut nevoie de o oră și 20 de minute pentru a-l învinge pe australian, scor 6-3, 6-3.

În faza următoare, Rafa se va duela cu învingătorul partidei dintre Alexander Zverev (Germania/6 ATP și cap de serie nr. 5) și Daniel Evans (Marea Britanie/26 ATP).

Ruthless. Efficient. Breathtaking.



\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 @RafaelNadal moves one step closer to a sixth #MMOPEN title with a 6-3, 6-3 win over Popyrin. pic.twitter.com/70EeSO9ZjA