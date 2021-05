România revine în circuitul WTA: Ce turneu se va organiza

Primul turneu WTA din istoria oraşului Cluj-Napoca va avea loc între, la Winners Sports Club, în aer liber, iarDupă o primă ediţie în 2020 (cu premii de 30.000 de dolari), Winners Open va primi în luna august pesteCompetiţia va avea, fiind organizată în parteneriat cu Federaţia Română de Tenis şi cu sprijinul managerului sportiv Cosmin Hodor.Turneul va avea difuzare şi vizibilitate globală în peste 150 de ţări, se arată într-un comunicat al echipei echipa Sports Festival, remis Agerpres., record atins de două ori în ultimii ani: 10.000 de spectatori la Fed Cup 2018, la meciul dintre România şi Elveţia şi al doilea sold-out a fost la meciul demonstrativ din cadrul Sports Festival 2019 care i-a avut protagonişti pe Simona Halep/Marius Copil şi Daniela Hantuchova (Slovacia)/Fabio Fognini (Italia).Din cauza pandemiei, se impun măsuri sporite de siguranţă, astfel că, la Winners Sports Club.„În ultimii ani s-a mai tatonat ideea de a aduce un turneu WTA la Cluj, în BT Arena'', au dezvăluit oficialii Winners Open.„Sunt extraordinar de încântat că vom avea un turneu WTA la Cluj! Este o oportunitate uriaşă atât pentru noi ca organizatori, cât şi pentru Cluj-Napoca şi. Am muncit mult în ultimul an la acest proiect”, a declarat fostul tenisman Patrick Ciorcilă, directorul turneului Winners Open„Winners Open va fipentru foarte multe jucătoare de top. Am depus foarte multă pasiune în proiectele din care fac parte, Winners Sports Club şi Sports Festival, iar acest turneu le uneşte şi le ridică ştacheta şi mai sus", a adăugat Patrick Ciorcilă.„Este o veste excepţională pentru oraşul nostru că în luna august vom avea aici, acasă, un turneu de tenis de talie mondială! Cluj-Napoca şi-a dobândit treptat statutul de oraş al sportului, atât prin prisma acestor competiţii sportive internaţionale de anvergură, cât şi prin investiţiile în infrastructura sportivă şi sprijinul oferit federaţiilor sportive sau organizaţiilor clujene din domeniul sportului.", a spus, la rândul său, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.În 2020, Winners Open a fostcu premii în bani şi fără puncte din România,din anul 2020 (2-5 iulie).Competiţia a adus la start: Irina Begu, Irina Bara, Gabriela Ruse, Jaqueline Cristian, Georgia Crăciun şi Miriam Bulgaru.de 10.000 de dolari şi a avut şansa să joace un meci demonstrativ de dublu mixt cu Simona Halep, Horia Tecău şi Marius Copil.Ultimul turneu WTA desfăşurat în România a fost, când kazaha Elena Rîbakina a învins-o în finală pe Patricia Ţig, la Arenele BNR din Capitală.