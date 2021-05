WTA Madrid: Campioana en titre a fost eliminată în turul al doilea (Rezultatele zilei)

Kiki Bertens (cap de serie numărul 7 și campioana en titre) a părăsit turneul de categorie "WTA 1.000" de la Madrid încă din turul al doilea. Olandeza a fost eliminată de una dintre cele mai în formă jucătoare din circuit.

Veronika Kudermetova (campioană la Charleston) a avut nevoie de o oră și 20 de minute pentru a trece de Bertens, scor 6-4, 6-3.

În turul următorul, Kudermetova va avea parte de încă un duel dificil: o va întâlni pe Petra Kvitova (12 WTA, a noua favorită), care a trecut de Angelique Kerber (26 WTA), scor 6-4, 7-5.

