Când va avea loc meciul Simonei Halep din turul al doilea de la Madrid

Organizatorii turneului de la Madrid (WTA 1000) au anunțat programul zilei de duminică, una în care va juca Simona Halep în turul al doilea.



Astfel, meciul Simonei cu Saisai Zheng (57 WTA) va fi al patrulea de pe Arena Manolo Santana. Ziua de tenis pe central va începe la ora 12:00 (ora României).



Duelul dintre Halep și Zheng ar putea începe undeva în jurul orei 17:00. Disputa va fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport.

Ce meciuri vor avea loc înainte de partida Simonei Halep:

De la ora 12:00

Karolina Muchova vs Naomi Osaka



Urmat de:



Aryna Sabalenka vs Daria Kasatkina



Nu înainte de ora 15:30



Dusan Lajovic vs Denis Shapovalov

Urmat de:



Simona Halep vs Saisai Zheng.





Sunday OOP in Madrid.



-- 8 WTA R2 matches

-- 4 ATP R1 matches (including Shapovalov-Lajovic, Munar-De Minaur)

-- ATP QFR matches

-- Start of Men's Doubles as well pic.twitter.com/wquQlNr7wU