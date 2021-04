Zverev s-a înclinat surprinzător în fața jucătorului din Belarus, după două ore şi 35 de minute de joc, scor (5)6-7, 7-5, 6-3.

Ivashka îl va înfrunta în semifinale pe Jan-Lennard Struff (44 ATP, cap de serie nr. 7), care a trecut în trei seturi de sârbul Filip Krajinovic (36 ATP, favorit 4), scor 6-3, 4-6, 6-4.

Ilya Ivashka-reer high win \uD83D\uDE4C



A brilliant win for qualifier Ivashka in Munich, who beats top seed Zverev 6-7 7-5 6-3 to reach the @BMWOpen2021 semis! pic.twitter.com/0aj3bKJOIf