VIDEO Simona Halep, despre problemele din finalul setului secund: "Probabil că nu am fost concentrată suficient"

Simona Halep a declarat că şi-a pierdut concentrarea în finalul setului secund al întâlnirii cu Sara Sorribes Tormo, care a revenit de la 1-5 la 5-5, în setul secund.

"A fost un meci bun, deşi în finalul setului secund probabil nu am fost concentrată suficient, dar şi ea a revenit foarte puternic. Sunt fericită să fiu din nou la Madrid, este foarte frumos să joc din nou pe arena centrală şi, cu spectatori, este uimitor. Mi-au lipsit foarte mult şi le mulţumesc că au venit. Iubesc Madridul şi simt în acelaşi timp iubirea Madridului. Nu mă concentrez pe obiective acum, mă concentrez doar pe modul în care joc, iau meci cu meci şi sper să câştig câteva", a spus Halep, la interviul după joc.

“I’m happy to be back in Madrid!”



\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4 @Simona_Halep reflects on her first-round @MutuaMadridOpen win. pic.twitter.com/i7f6pP2DGK