WTA Madrid: Simona Halep vs Sara Sorribes Tormo, în primul tur (în jurul orei 15:00)

vs Sara Sorribes Tormo

Karolina Pliskova (6) vs Cori Gauff

Venus Williams vs Jennifer Brady (11).

Simona Halep și Sara Sorribes Tormo s-au mai întâlnit o singură dată, la Roland Garros-ul de anul trecut. A fost 6-4, 6-0 pentru Halep.

Cine este Sara Sorribes Tormo





Sara Sorribes Tormo s-a născut pe 8 octombrie 1996, la Castellón de la Plana (Spania). Mama sa deține un magazin de suveniruri, iar tatăl lucrează în domeniul imobilar (fost jucător de fotbal). Sara a început tenisul la șase ani. Lovitura sa favorită este voleul și ii place să evolueze pe zgură. Turneul favorit este cel de la Roland Garros.

Simona Halep vs Sara Sorribes Tormo





Vârsta: 29 - 24

Locul nașterii: Constanța - Castellón de la Plana (Spania)

Înălțime: 1,68 metri - 1,76 metri

Ambele sunt jucătoare de mâna dreaptă

Victorii/înfrângeri în sezonul 2021: 9/3 vs 15/6

Victorii/înfrângeri în carieră: 525/220 vs 310/202 (potrivit WTA)

Titluri în carieră: 22 - 1

Bani câștigați din tenis: $37,493,598 vs $1,984,839

Locul în clasamentul WTA: 3 - 46

Cea mai bună clasare din carieră: 1 - 46.

Cum arată traseul virtual al Simonei Halep la Madrid





Turul I: Sara Soribes Tormo (wild card)

Turul II: Magda Linette / Saisai Zheng

Optimi: Elise Mertens / Elena Rybakina

Sferturi: Victoria Azarenka / Jessica Pegula / Aryna Sabalenka

Semifinale: Naomi Osaka / Karolina Pliskova

Finală: Ashleigh Barty / Iga Swiatek / Petra Kvitova.

