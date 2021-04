​WTA Madrid: Când vor juca Simona Halep, Sorana Cîrstea și Irina Begu

Ziua de tenis de pe acest teren va începe de la ora 12:00 (ora României). După ce vor avea loc meciurile Aryna Sabalenka vs Vera Zvonareva și Misaki Doi vs Naomi Osaka, în arenă vor intraMeciul dintreva fi al doilea de pe acest teren și va începe. Înaintea acestuia mai are loc partida dintre Maria Sakkari și Amanda Anisimova.Ziua de tenis de pe acest teren va debuta cu partida dintre(ora României). După ce vor mai avea loc două meciuri de simplu, se va disputa meciul de dublu/Lyudmyla Kichenok (România/Ucraina) vs Sharon Fichman/Giuliana Olmos (Canada/Mexic).are loc în perioada 29 aprilie - 8 mai. Face parte din categoria "WTA 1000" și se dispută pe zgură. Ultima campioană (n.r. din 2019) este Kiki Bertens, ea trecând în finală de Simona Halep (6-4, 6-4). Jucătoarea noastră a câștigat trofeul la Caja Magica în două rânduri: 2016 și 2017. Competiția este patronată de Ion Țiriac, iar în România întrecerea va fiși în direct pe Digisport.