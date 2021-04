WTA Madrid: Ashleigh Barty, în turul doi / Lidera mondială a cedat doar trei game-uri

Asheligh Barty a debutat cu dreptul la turneul de categorie "WTA 1.000" de la Madrid, australianca trecând fără nicio emoție de Shelby Rogers (43 WTA).





Lidera mondială a cedat în total doar trei game-uri (6-2, 6-1), victoria fiind una categorică (meciul a durat o oră).

Petra Kvitová (Cehia/9) vs Marie Bouzková (Cehia) 6-2, 2-3 (abandon)

Angelique Kerber (Germania) vs Markéta Vondroušová (Cehia) 7-6(5), 6-1

Kiki Bertens (Olanda/7) vs Victoria Jiménez (AND) 6-4, 6-0

Jil Teichmann (Elveția) vs Elina Svitolina (Ucraina/4) 2-6, 6-4, 7-6(5)

Ons Jabeur (Tunisia) vs Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 6-2, 6-3

\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA @ashbarty keeps rolling!



The Stuttgart champ is into Round 2 with her 12th straight win on red clay \uD83D\uDE0E#MMOPEN pic.twitter.com/D53olUpgnY — wta (@WTA) April 29, 2021

În turul următor, Ash se va duela cu învingătoarea partidei dintre Tamara Zidansek (Slovenia/80 WTA) și Su-Wei Hsieh (Taiwan/65 WTA).Tot în turul secund au ajuns și Kiki Bertens (campioana en titre, cap de serie nr. 7), Petra Kvitova (9) și Johanna Konta (15), în timp ce Elina Svitolina a fost eliminată după un set decisiv dramatic Ashleigh Barty (Australia/favorită 1) vs Shelby Rogers (SUA) 6-2, 6-1Veronika Kudermetova (Rusia) vs Elena Vesnina (Rusia) 6-1, 6-4Paula Badosa Gibert (Spania) vs Barbora Krejcikova (Cehia) 6-1, 7-5Johanna Konta (Marea Britanie/15) vs Yulia Putintseva (Kazakhstan) 6-4, 6-2are loc în perioada 29 aprilie - 8 mai. Face parte din categoria "WTA 1.000" și se dispută pe zgură. Ultima campioană (n.r. din 2019) este Kiki Bertens, ea trecând în finală de Simona Halep (6-4, 6-4). Jucătoarea noastră a câștigat trofeul la Caja Magica în două rânduri: 2016 și 2017. Competiția este patronată de Ion Țiriac, iar în România întrecerea va fiși în direct pe Digisport.