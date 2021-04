Organizatorii de la Wimbledon renunță la una dintre cele mai vechi tradiții

Wimbledon este, cea dinaintea optimilor de finală, atunci când nu au loc partide. Faza se desfăşoară integral în ziua de luni.Din 2022,, inclusiv în acea duminică.Organizatorii de la Wimbledonale competiției. Până în 1981, de exemplu, nu se juca deloc duminica la Wimbledon. Finala feminină era programată vinerea, iar cea masculină sâmbăta.Ian Hewitt, preşedintele All England Club, organizatorul Grand Slam-ului, a declarat că decizia a fost luată pentru ca un număr cât mai mare de fani să se poată bucura de spectacolul de pe teren.„De-a lungul timpului, Wimbledon-ul a evoluat continuu pentru a satisface cerințele și comportamentele în schimbare ale fanilor noștri. Vrem ca acest eveniment minunat să fie disponibil pentru cât mai mulți oameni din întreaga lume, pentru a împărtăși bucuria turneului”, a declarat Sally Bolton, directorul executiv al turneului de la All England Club.„Includerea < > permanent în programul nostru ne va permite să facem exact asta și să creăm o nouă tradiție de care sperăm să putem deveni foarte mândri. Acest lucru facilitează exploatarea la maxim a celei de-a doua zi de luni.", a mai precizatpotrivit Eurosport.În ceea ce privește ediția din acest an,din capacitatea arenelor.Anulat în 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, pentru prima oară după cel de-al Doilea Război Mondial,conform responsabililor de la All England Club.​