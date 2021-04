Infectată cu Covid-19, Bianca Andreescu va rata turneul de la Madrid

​Bianca Andreescu nu va reveni în circuitul WTA nici nu ocazia turneului de la Madrid, debutul în sezonul de zgură urmând să fie încă o dată amânat.







Locul 6 WTA, Andreescu ar fi trebuit să participe la competiția patronată de Ion Țiriac, dar a anunțat că a fost testată pozitiv la Covid-19 la Madrid.







"După ce am fost testată negativ de două ori înaintea zborului către Madrid, din păcate am fost informată că am fost testată pozitiv cu Covid-19 la sosire, astfel că nu voi juca la Madrid Open" - Bianca Andreescu, pe contul persnal de Twitter.





"Mă odihnesc şi respect în continuare protocolul medical şi de siguranţă. Abia aştept să revin pe teren cât mai curând", a adăugat sportia care reprezintă Canada.