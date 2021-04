Nadal a avut nevoie de trei ore și 38 de minute pentru a-l învinge pe grec, scor 6-4, (6)6-7, 7-5.

În setul secund, Tsitsipas a salvat două mingi de meci ale ibericului la scorul de 5-4 (40-15). De asemenea, Rafa a salvat o minge de meci în setul decisiv, când Stefanos conducea cu 5-4 (40-30).





Rafael Nadal a mai câştigat competiţia de la Barcelona în 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 și 2018.

The King of Barcelona retains his throne \uD83D\uDC51 \uD83C\uDFA5: @TennisTV | @RafaelNadal | #BCNOpenBS pic.twitter.com/8iFRUcsXNi

H12TORY MADE \uD83C\uDFC6@RafaelNadal is the @bcnopenbs champion for the 12th time \uD83D\uDC4F pic.twitter.com/apH6jx9sVG