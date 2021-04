Explicațiile Simonei Halep după ce a pierdut categoric în fața Arynei Sabalenka

WTA Stuttgart





A fost prea rapid, s-a terminat prea repede meciul. A servit foarte bine Sabalenka, nu prea a greșit, iar când nu greșește este greu de învins. Consider că aș fi putut să o împing mai în spate, dar n-am avut timp. Au ajutat-o și condițiile de aici.

a spus Halep, într-un interviu acordat pentru DigiSport. A fost o săptămână bună și plec pozitivă de aici. Am jucat bine, toată săptămâna a fost bună. O să învăț din meciul cu Sabalenka și o să joc mai bine în următorul meci",



De știut:

În finală, Aryna Sabalenka se va duela cu Ashleigh Barty. Cele două s-au întâlnit de șase ori până acum și și-au împărțit victoriile: 3-3 (ultimul meci a fost câștigat de Barty, în sferturi la Miami, scor 6-4, 6-7(5), 6-3).





Prezența în semifinale îi aduce Simonei un cec în valoare de 26.130 de euro și 185 de puncte în clasamentul WTA de simplu.

Ce urmează pentru Simona Halep, unde va juca în perioada următoare:

Madrid - Mutua Open (29 aprilie - 8 mai), categorie WTA 1000.





Roma - Internazionali BNL D'Italia (10 mai - 16 mai), categorie WTA 1000.





Paris - Roland Garros (30 mai - 13 iunie), Grand Slam.

​"Nu cred că am făcut prea multe. Am încercat să merg mai în spate, am încercat să fiu mai agresivă, dar ea a jucat extraordinar de bine, cu o putere remarcabilă. Mi-a fost foarte greu să stau mai aproape în joc, în meci.