Greu de ucis - Ashleigh Barty, în finală după ce a revenit spectaculos în fața Elinei Svitolina

Cele două jucătoare au servit excelent în primul set: Svitolina a câștigat 90% dintre punctele jucate cu primul serviciu (și australianca a avut un procentaj bun - 82%), însă Elina a fost cea care a reușit să se impună la retur și a trecut la conducerea partidei: 6-4.

Chiar dacă a început mai bine setul secund și a făcut break încă din game-ul secund, Barty nu a reușit să păstreze pentru mult timp avantajul, iar Elina a ajuns în postura de a servi pentru câștigarea partidei la scorul de 5-4 (a revenit de la 2-4). A urmat însă un game bun pentru Ashleigh și câștigătoarea setului a fost decisă în tiebreak. Svitolina s-a aflat la doar trei puncte distanță de victorie (a condus cu 4-2), dar Barty nu a cedat, a obținut patru puncte la rând și a împins disputa în set decisiv (7-5).

Cu un tenis variat și cu un important ascendent moral împotriva adversarei, Ashleigh a controlat setul al treilea și s-a impus categoric, scor 6-2 (a făcut două break-uri și nu a mai pierdut la serviciu).

The world No.1 prevails!



