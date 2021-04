Așteptarea continuă - Bayern Munchen, învinsă de Mainz / Borussia Dortmund se apropie de locurile de Champions League

Bundeslliga

Rezultatele înregistrate sâmbătă:

Mai au loc în această etapă:

Bavarezii pot obţine titlul în acest weekend dacă Leipzig va fi învinsă de Stuttgart.Au marcat: Burkardt '3, Quaison '37 / Lewandowski '90+4A marcat: Haaland '12, '68În minutul 59, Bellingham (Dortmund) a fost eliminat.Au marcat: Grifo '81 (penalti) / Kramaric '40Au marcat: Pohjanpalo '50, '53, '67 / Gebre Selassie '82Bayer Leverkusen vs Eintracht FrankfurtRB Leipzig vs StuttgartBorussia Monchengladbach vs Arminia Bielefeld.*primele patru clasate se califică în Champions League1. Bayern Munchen 71 puncte / 31 meciuri2. RB Leipzig 61 / 303. Wolfsburg 57 / 314. Eintracht Frankfurt 56 / 305. Borussia Dortmund 55 / 316. Bayer Leverkusen 47 / 30 etc.