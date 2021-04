În semifinale, Tsitsipas (5 ATP) l-a învins Jannik Sinner (19 ATP, cap de serie nr. 11), scor 6-3, 6-3. Grecul s-a impus după o oră și 22 de minute de joc.

Pentru titlu, grecul se va duela cu învingătorul partidei dintre ibericii Rafael Nadal (3 ATP, principalul favorit) și Pablo Carreno-Busta (13/6).

Can't stop, won't stop \uD83D\uDCAA



\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDF7 @steftsitsipas sails past Sinner 6-3, 6-3 and advances to the final in Barcelona.#BCNOpenBS pic.twitter.com/ivBx0R9mFv