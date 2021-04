Simona Halep, pregătită pentru meciul cu Aryna Sabalenka: "Știu la ce să mă aştept"

Meciul dintre Halep și Sabalenka va fi al treilea al zilei de sâmbătă de pe arena centrală și nu va începe mai devreme de ora 19:30 (ora României). Duelul va fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe DigiSport.





Simona a câștigat ultima partidă de simplu disputată în circuitul WTA contra Arynei, la Dubai (2020), după ce a revenit de la 0-1 la seturi. De asemenea, Halep și Angelique Kerber au produs surpriza la Miami eliminându-le pe Sabalenka și Elise Mertens (principalele favorite), în primul tur al probei de dublu.





Halep vs Sabalenka 3-1









Aryna Sabalenka (Belarus) - 22 de ani, locul 7 WTA (cea mai bună clasare a carierei), 1.82 metri. A câștigat din tenis $7,423,204. A câștigat 9 competiții de simplu: Wuhan, New Haven (2018), Zhuhai, Wuhan, Shenzhen (2019), Linz, Ostrava, Doha (2020) și Abu Dhabi (2021) și mai are în palmares 5 titluri la dublu, toate câștigate alături de Elise Mertens: US Open, Miami, Indian Wells (2019), Ostrava (2020) și Australian Open (2021).





Traseul virtual al Simonei Halep:





Turul I: Liber

Semifinale: Aryna Sabalenka

Finală: Ashleigh Barty / Elina Svitolina.





"Porsche Tennis Grand Prix" are loc între 19-25 aprilie pe zgură în condiții indoor. Competiția face parte din categoria "WTA 500" și are premii în valoare totală de $565.530.





Ce a făcut Simona Halep de-a lungul timpului la Stuttgart:





2020 / Nu a avut loc din cauza pandemiei de Covid-19

2019 / Nu a participat

2018 / Sferturi: Coco Vandeweghe vs Simona Halep 6-4, 6-1

2017 / Semifinale: Laura Siegemund vs Simona Halep 6-4, 7-5

2016 / Turul 2: Laura Siegemund vs Simona Halep 6-1, 6-2

2015 / Semifinale: Caroline Wozniacki vs Simona Halep 5-7, 7-5, 6-2

2014 / Turul 2: Svetlana Kuznetsova vs Simona Halep 7-5, 7-6(4).





Unde ar trebui să joace Simona în următoarele săptămâni: