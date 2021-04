Simona Halep, după calificarea în semifinale: "Mă simt mai puternică din punct de vedere psihic de la meci la meci"

WTA Stuttgart





Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 2, s-a calificat pentru a treia oară în semifinalele turneului WTA 500 de la Stuttgart, după ce a învins-o, vineri, cu scorul de 6-1, 6-4, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 34 WTA.





Ea va juca, sâmbătă, în penultimul act cu Aryna Sabalenka (Belarus/7 WTA şi favorită 5) sau cu Anett Kontaveit (Estonia/27 WTA).





În cealaltă semifinală se vor întâlni australianca Ashleigh Barty (1 WTA) şi ucraineanca Elina Svitolina (5 WTA).





Halep a mai fost în penultimul act la Stuttgart în 2015 şi 2017, cea mai bună performanţă a ei la acest turneu.

"Ştiam că joacă repede şi plat, aşa că trebuia să o fac să alerge mai mult. Am învăţat lecţiile din meciurile anterioare şi astăzi am fost mai concentrată pe ceea ce a trebuit să fac pe teren.Întotdeauna este complicat când câştigi uşor primul set. Primele game-uri din setul al doilea sunt foarte importante, aşa că am încercat să fiu cât pot de agresivă şi să iau conducerea.(n.r. - despre faptul că Alexandrova juca din ce în ce mai bine) Şi eu am jucat din ce în ce mai bine, mă simt mai puternică din punct de vedere psihic de la meci la meci şi faptul că am câştigat împotriva acestor două jucătoare (n.r. - Vondrousova şi Alexandrova) care m-au învins în trecut este un mare plus pentru mintea mea.Sunt foarte bucuroasă de serviciul meu şi cred că acesta este cheia, astfel că-l voi păstra. Mă voi uita puţin la următorul meci (n.r. - care îi stabileşte adversara din semifinale), dar cu siguranţă antrenorul meu o să-l urmărească, eu am nevoie de un masaj, a fost o zi lungă şi vreau să mă bucur de această seară",