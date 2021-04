​ATP Barcelona: Rafael Nadal, în sferturi - Ibericul a pierdut un set împotriva lui Kei Nishikori

Cameron Norrie (Marea Britanie) vs David Goffin (Belgia/8) 6-0, 3-5 (abandon)

Diego Schwartzman (Argentina/4) vs Corentin Moutet (Franța) 6-4, 6-2

Jannik Sinner (Italia/11) vs Roberto Bautista (Spania/5) 7-6(9), 6-2

Andrey Rublev (Rusia/3) vs Albert Ramos (Spania) 6-4, (4)6-7, 6-4

Félix Auger-Aliassime (Canada/N.10) bat Denis Shapovalov (Canada/7) 6-2, 6-3

Stefanos Tsitsipas (Grecia/2) vs Alex De Minaur (Australia/14) 7-5, 6-3.

În sferturi, Rafa îl va întâlni pe Cameron Norrie (58 ATP), care a profitat de abandonul lui David Goffin. În momentul în care scorul era 6-0, 3-5, belgianul s-a retras din cauza unei accidentări la piciorul drept.Rafael Nadal (Spania/favorit 1) vs Kei Nishikori (Japonia) 6-0, 2-6, 6-2Rafael Nadal (1) vs Cameron NorrieDiego Schwartzmann (4) vs Bernabe Zapata Miralles/Pablo Carreno-Busta (6)Jannik Sinner (11) vs Andrey Rublev (3)Felix Auger-Aliassime (10) vs Stefanos Tsitsipas (2).