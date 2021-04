VIDEO Cine este adversara Simonei Halep: A început sportul la 4 ani și a avut de ales între tenis și fotbal

WTA Stuttgart

​A început tenisul la patru ani, iar cea mai mare performanță de până acum a carierei a fost finala de la Roland Garros, din 2019. A jucat de două ori împotriva Simonei și a învins-o de fiecare dată. Marketa Vondrousova este adversara pe care o întâlnește Halep în optimile de la Stuttgart. Meciul este LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport.







De știut:

Meciul dintre Halep și Vondrousova va fi al treilea al zilei de joi de pe arena centrală și nu va începe mai devreme de ora 18:00 (ora României). Despre Marketa





A început tenisul la vârsta de 4 ani, alături de tatăl său, David Voundrous. A fost nevoită să ia viața în piept la 15 ani și să se mute singură la Praga pentru a se putea antrena corespunzător.





Mama sa, Jindriska Anderlova, a jucat volei de performanță în prima ligă a Cehiei.



Suprafața favorită a Marketei este zgura, iar argumentul este unul cât se poate de simplu: a crescut jucând pe <terre battue>.







Cu toate acestea, este de părere că jocul său se potrivește mai bine pentru suprafețele hard.







A ales tenisul în detrimentul fotbalului pentru că preferă sporturile individuale. Idolul din sportul alb este Roger Federer.







Cum se descrie Vondrousova: "tăcută" și "calmă".







Are un titlu WTA în carieră (Biel, în 2017) și alte trei finale pierdute, toate în 2019 (Budapesta, Istanbul și Roland Garros).





Vondrousova vs Halep 2-0



2019, Roma: 2-6, 7-5, 6-3 pentru Vondrousova

2019, Indian Wells: 6-2, 3-6, 6-2 pentru Vondrousova





Marketa Vondrousova (Cehia) - 21 de ani, locul 20 WTA, 1.72 metri. A câștigat din tenis $3.790.234, iar cel mai bun loc ocupat a fost 14 (pe 1 iulie 2019).





Halep vs Vondousova la Roma:









Halep vs Vondousova la Indian Wells:









"Porsche Tennis Grand Prix" are loc între 19-25 aprilie pe zgură în condiții indoor. Competiția face parte din categoria "WTA 500" și are premii în valoare totală de $565.530.





Ce a făcut Simona Halep de-a lungul timpului la Stuttgart:





2020 / Nu a avut loc din cauza pandemiei de Covid-19

2019 / Nu a participat

2018 / Sferturi: Coco Vandeweghe vs Simona Halep 6-4, 6-1

2017 / Semifinale: Laura Siegemund vs Simona Halep 6-4, 7-5

2016 / Turul 2: Laura Siegemund vs Simona Halep 6-1, 6-2

2015 / Semifinale: Caroline Wozniacki vs Simona Halep 5-7, 7-5, 6-2

2014 / Turul 2: Svetlana Kuznetsova vs Simona Halep 7-5, 7-6(4).