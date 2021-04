WTA Stuttgart: Simona Halep a aflat numele adversarei din turul doi - Este o fostă finalistă la Roland Garros

Traseul virtual al Simonei Halep:





Turul I: Liber

Turul II: Marketa Vondrousova

Sferturi: Belinda Bencic / Karolina Muchova / Ekaterina Alexandrova

Semifinale: Aryna Sabalenka / Anett Kontaveit / Sofia Kenin

Finală: Ashleigh Barty / Karolina Pliskova / Elina Svitolina / Petra Kvitova.







"Porsche Tennis Grand Prix" are loc între 19-25 aprilie pe zgură în condiții indoor. Competiția face parte din categoria "WTA 500" și are premii în valoare totală de $565.530.



Ce a făcut Simona Halep de-a lungul timpului la Stuttgart:



2020 / Nu a avut loc din cauza pandemiei de Covid-19

2019 / Nu a participat

2018 / Sferturi: Coco Vandeweghe vs Simona Halep 6-4, 6-1

2017 / Semifinale: Laura Siegemund vs Simona Halep 6-4, 7-5

2016 / Turul 2: Laura Siegemund vs Simona Halep 6-1, 6-2

2015 / Semifinale: Caroline Wozniacki vs Simona Halep 5-7, 7-5, 6-2

2014 / Turul 2: Svetlana Kuznetsova vs Simona Halep 7-5, 7-6(4).





Madrid - Mutua Open (29 aprilie - 8 mai), categorie WTA 1000.

Roma - Internazionali BNL D'Italia (10 mai - 16 mai), categorie WTA 1000.