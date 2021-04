Partea întunecată a sportului - O jucătoare de top, aproape de retragere la 21 de ani: "Voiam să-mi fac rău"

Viața de sportiv cunoaște și multe părți întunecate pe lângă cele strălucitoare pe care ni le oferă imaginile tv. O fostă jucătoare de Top 10 WTA povestește cum a fost aproape de retragere la 21 de ani. "Voiam să-mi fac rău, poate pentru că mă simţeam slabă", mărturisește Daria Kasatkina.





Rusoaica a povestit într-un reportaj publicat de Sports.ru că în 2019 a traversat o perioadă neagră şi s-a gândit să renunţe la sport deşi avea doar 21 de ani.

2018 de vis

După un sezon 2018 foarte reuşit, cu o finală la Indian Wells, un prim sfert de finală de Grand Slam la Roland Garros, un titlu la Moscova şi accederea în Top 10 WTA, Kasatkina, care avea 21 de ani atunci, a avut un recul progresiv care a dus-o în preajma renunţării la tenis.





"Nu am spus-o cu voce tare, dar m-am gândit mult timp şi serios la asta", a declarat Kasatkina în interviul luat de jurnalista Sofia Tartakova.



În februarie 2019, după o înfrângere la Vera Zvonareva, la turneul de la Sankt-Petersburg, antrenorul ei de atunci, belgianul Philippe Dehaes, a încercat s-o motiveze, dar discuţia a avut un final neaşteptat.

Nu a ieșit din cameră două zile

"Mi-a spus că dacă nu mai am plăcerea de a juca tenis, poate ar trebui să iau în calcul schimbarea meseriei. Când a încetat să vorbească, l-am întrebat dacă a terminat, mi-am luat lucrurile şi am plecat plângând. Nu am mai ieşit din cameră timp de două zile.

Nu am înţeles de ce mi-a vorbit aşa. Sezonul a început prost (4 meciuri pierdute consecutiv), iar persoana care promisese să mă sprijine mereu, ca şi cum ar face parte din familia mea, mi-a spus asta. Mi-a fost greu să încasez asta", a povestit Daria, care a continuat sezonul 2019 doar pentru a "câştiga bani" şi apoi să renunţe.

Au urmat corecțiile fizice

Două săptămâni mai târziu, la Dubai, lucrurile s-au agravat şi Kasatkina a simţit nevoia să-şi aplice corecţii fizice pentru că nu îi mergea jocul.





"Pentru prima oară în cariera mea, m-am lovit pe un teren. Mi-am tras palme, m-am lovit cu racheta pe gambe, din fericire nu am avut nimic grav. Voiam să-mi fac cât mai rău posibil.







Când m-am întors la hotel, am stat două ore sub duş, nu voiam să vorbesc cu nimeni. Voiam să-mi fac rău, poate pentru că mă simţeam slabă şi nu reuşeam să trec peste acest moment. A fost o perioadă cu adevărat neagră din viaţa mea".





La Indian Wells, Daria abia s-a antrenat şi a preferat să petreacă mai mult timp în compania unor jucători ruşi, printre care Karen Khachanov.