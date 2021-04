Obiectivul Simonei Halep la Stuttgart

După o pauză de săptămâni întregi, Simona Halep va reveni în circuitul mondial. Sportiva noastră va juca la Stuttgart, turneu unde va debuta direct în turul al doilea. Locul 3 WTA a declarat într-un interviu cum se simte din punct de vedere fizic și care este obiectivul la întrecerea de categorie "WTA 500".



Tratamentul pentru umăr și obiectivul de la Stuttgart





"Am avut mai mult de două săptămâni de pauză şi de tratament pentru umăr. Mă simt mult mai bine. Îmi doresc mult titlul la Stuttgart. Este un turneu minunat şi unul dintre obiectivele mele este să îl câştig. Vreau să câştig toate turneele pe zgură, dacă este posibil" - Simona Halep.

Jucătoarea noastră se va duela în turul al doilea cu învingătoarea partidei dintre Marketa Vondrousova (20 WTA) şi Marie Bouzkova (56 WTA).

Despre interacțiunea cu fanii



"Nu postez foarte des pe rețelele sociale, dar citesc toate mesajele. E frumos să rămân în contact cu fanii mei măcar pe această cale, pentru că a trecut ceva timp de când nu s-a mai jucat cu spectatori", a conchis Simona Halep.

Traseul virtual al Simonei Halep:





Turul I: Liber

Turul II: Marie Bouzkova / Marketa Vondrousova

Sferturi: Belinda Bencic / Karolina Muchova / Ekaterina Alexandrova

Semifinale: Aryna Sabalenka / Anett Kontaveit / Sofia Kenin

Finală: Ashleigh Barty / Karolina Pliskova / Elina Svitolina / Petra Kvitova.







"Porsche Tennis Grand Prix" va avea loc între 19-25 aprilie pe zgură în condiții indoor. Competiția face parte din categoria "WTA 500" și are premii în valoare totală de $565.530. Pe tabloul principal se vor afla la start 32 de jucătoare.



Ce a făcut Simona Halep de-a lungul timpului la Stuttgart:



2020 / Nu a avut loc din cauza pandemiei de Covid-19

2019 / Nu a participat

2018 / Sferturi: Coco Vandeweghe vs Simona Halep 6-4, 6-1

2017 / Semifinale: Laura Siegemund vs Simona Halep 6-4, 7-5

2016 / Turul 2: Laura Siegemund vs Simona Halep 6-1, 6-2

2015 / Semifinale: Caroline Wozniacki vs Simona Halep 5-7, 7-5, 6-2

2014 / Turul 2: Svetlana Kuznetsova vs Simona Halep 7-5, 7-6(4).





Madrid - Mutua Open (29 aprilie - 8 mai), categorie WTA 1000.

Roma - Internazionali BNL D'Italia (10 mai - 16 mai), categorie WTA 1000.