Rafael Nadal, sezonul de zgură, recorduri și ambiții - Plus obsesiile lui Novak Djokovic

​Este partea anului în care se vorbește despre Rafael Nadal mai mult decât de obicei. Sezonul de zgură a fost întotdeauna "casa lui", iar presiunea asupra ibericului a fost mereu una fantastică. Într-un interviu, numărul trei ATP a vorbit despre ambiții și recorduri, dar și despre <obsesiile> unui mare rival, Novak Djokovic.





Obsesiile liderului mondial







"Îmi place mult ceea ce fac, sunt fericit jucând tenis. Desigur că îmi place să câștig, fără îndoială. Vreau să am mai multe Grand Slam-uri (n.r. decât are în prezent).









Dar nu am fost niciodată atât de...Înțelegi, obsedat de acest lucru precum este Novak. Este el foarte concentrat pe treaba asta, sigur, nu într-un mod negativ, dar lucrurile asta contează atât de mult pentru el" - Rafael Nadal.







Diferit față de Nole







"El aproape mereu aduce în discuție recordurile și bravo lui până la urmă, dar nu este abordarea mea preferată. În mod evident că sunt o persoană ambițioasă, nu m-aș fi aflat în locul în care sunt azi dacă nu eram așa. Aș spune însă doar că pe undeva ambițiile noastre diferă" - Rafael Nadal.







Ce a rămas mereu la fel







"Muncesc, muncesc mult pentru a mă asigura că rămân într-o poziție din care să pot câștiga, să mă pot bucura de tot ceea ce fac în circuit. Sunt foarte mulțumit cu tot ceea ce am realizat în carieră. Acest lucru însă nu mă face să dau înapoi, dimpotrivă" - Rafael Nadal.







Are timp "la pensie" de gândire







"Știu că unele numere sunt complet nebunești (n.r. cele 13 titluri de la Paris) și că nici măcar nu îndrăzneam să visez la așa ceva. În același timp, sincer nici nu prea am avut timp să mă gândesc la aceste numere.







Din fericire, atunci când mă voi retrage voi avea timp să analizez și să conștientizez ceea ce am reușit în carieră. Astăzi însă sunt concentrat doar pe ceea ce am de făcut" - Rafael Nadal.







Atitudinea, atât de importantă în tenis







"Ok, am avut de-a lungul timpului mult succes în această parte a anului (n.r. sezonul de zgură). Este însă un alt an, o altă provocare. Singurul lucru pe care îl fac la fel este acela să mă pregătesc cât mai bine, cu atitudinea corespunzătoare" - Rafael Nadal.







Eliminat în sferturi de la Monte Carlo (învins în trei seturi de Andrey Rublev), Nadal va participa, în ordine, la Barcelona (ATP 500, în această săptămână), Madrid (Masters) și Roma (Masters), iar mai apoi la Roland Garros (Grand Slam).