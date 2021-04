Stefanos Tsitsipas - Andrey Rublev, finala de la Monte Carlo

Finala va avea loc duminică de la 15:30, în direct pe Eurosport.



Stefanos Tsitsipas (5 ATP, favorit numărul 4 al turneului) a avut nevoie depentru a trece de Daniel Evans., liderul mondial ATP. Tsitsipas l-a învins în sfeturi pe Alejandro Davidovich Fokina (58 ATP).În a doua semifinală de la Monte Carlo,, 23 de ani, locul 8 ATP şi cap de serie numărul 6, l-a învins pe norvegianul(27 ATP).Rolex Monte-Carlo Masters are loc în perioada, pe zgură. Are premii totale în valoare de €2.460.585. Ultimul campion (2019) este Fabio Fognini, iar cele mai multe titluri câștigate le are Rafael Nadal (11).