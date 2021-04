Surpriză mare la Monte Carlo: Rafael Nadal, eliminat în sferturi

Ziua de tenis de la Monte Carlo s-a încheiat cu o mare surpriză, Rafael Nadal (de 11 ori campion în Principat) fiind eliminat încă din sferturile turneului de categorie Masters. A fost o înfrângere în trei seturi suferită de cel supranumit "Regele zgurii" (2-6, 6-4, 6-2).







Locul 8 ATP și cap de serie numărul 6 la Monte Carlo, Andrey Rublev a practicat un tenis fantastic: deplasare foarte bună, timing excelent pe lovituri, execuții năprasnice de pe ambele părti (forehandul și backhandul au fost într-o zi mare).



După un prim set câștigat fără dubii (6-2), rusul a dominat în mare parte și setul al doilea (a condus la un moment dat cu 4-2). Cumva, Andrey nu a mai putut menține nivelul, în timp ce Nadal a mai oprit puțin "conducta" cu erori neforțate.







Ibericul s-a salvat la limită, precum de atâtea ori în carieră, iar setul i-a revenit nesperat cu 6-4.







A fost doar o simplă tresărire, Rublev revenind în decisiv la conducerea partidei. Cap de serie numărul 6, Andrey s-a impus cu 6-2 și a produs surpriza zilei la Monte Carlo: l-a eliminat pe Nadal (confruntarea a durat două ore și 33 de minute).







Victoria rusului a venit firesc, ținând cont și de faptul că Rafa s-a aflat într-o zi slabă: serviciul nu a funcționat decât în anumite momente, iar erorile neforțate au fost cât pentru mai multe meciuri.







De asemenea, un lucru foarte rar întâlnit la iberic, Nadal a comentat în mai multe rânduri la adresa propriului joc, ieșirile lui nervoase surprinzând într-o oarecare măsură.





Rezultate sferturi:







S. Tsitsipas vs A. Fokina 7-5 (abandon Fokina)

D. Evans vs D. Goffin 5-7, 6-3, 6-4

C. Ruud vs F. Fognini 6-4, 6-3

A. Rublev vs R. Nadal 6-2, 4-6, 6-2





Vor avea loc sâmbătă:





D. Evans vs S. Tsitsipas (de la 14:30)

A. Rublev vs C. Ruud (de la 16:00)







În România, meciurile de la Monte Carlo pot fi urmărite în direct pe Eurosport.