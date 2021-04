Ce au declarat tricolorele înaintea confruntării cu Italia: "Avem o șansă bună să câștigăm"

Billie Jean King Cup (FedCup)

"Mă bucur foarte mult că Monica este alături de noi şi din această calitate. Am primit mail cu anunţul şi am citit de 4-5 ori mailul ca să fiu sigură şi până la urmă am sunat-o şi mi-a confirmat şi am fost extrem de încântată. Este foarte experimentată ca jucătoare, suntem din această generaţie, şi sunt sigură că ne va sfătui cel mai bine pentru a evolua foarte bine.

Este un pic diferit, mie mi s-a întâmplat să am şi această modalitate de a vorbi cu ea, aceea de căpitan. Simt că trebuie să vorbesc diferit. Este un respect diferit. Câteodată mă gândesc să vorbesc mai distant un pic, nu cumva să deranjez. Dar Moni ştie foarte bine ce să ne spună în orice moment. Nu cred că ar fi fost o problemă cu orice alt căpitan. Mă bucur mult că Monica a acceptat această provocare.





Nu a fost uşor pentru mine să schimb continent, fus orar (n. r. a participat la turneul de la Bogota), dar e o obişnuiţă deja, anul acesta am schimbat de 5-6 ori continentele. Mă bucur că am ajuns, că am reuşit să mă antrenez, să mă odihnesc şi să fiu pregătită pentru meciul de mâine. Mă simt bine, m-am odihnit şi m-am adaptat foarte repede cu suprafaţa. Sunt ok, sunt gata pentru meciul de mâine şi voi da tot ce pot până la ultima minge" - Mihaela Buzărnescu.

Programul complet al întâlnirii România – Italia:





Vineri, primul meci de la ora 15:30:





Irina Bara (132 WTA) - Elisabeta Cocciaretto (111 WTA)

Mihaela Buzărnescu (137 WTA) - Martina Trevisan (99 WTA)





Sâmbătă, primul meci de la ora 14:00:





Irina Bara (132 WTA) - Martina Trevisan (99 WTA)

Elisabeta Cocciaretto (111 WTA) - Mihaela Buzărnescu (137 WTA)

Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse - Jasmine Paolini/Giulia Gatto-Monticone.

"Sperăm că facem o treabă bună. Promitem o să luptăm până la ultimul punct. Fetele îşi doresc foarte mult victoria, să facă România mândră şi cred că bineînţeles, au fost momente frumoase cu spectatori, dar asta este situaţias, suntem în pandemie şi trebuie să respectăm regulile. Eu voi încerca să le dau din energia mea pe bancă.Meciurile vor fi echilibrate. Trevisan şi Cocciaretto sunt jucătoare mici de statură, dar luptătoare. Vom lupta, suntem şi acasă, ne place la Cluj. Avem o şansă bună să câştigăm. Am studiat şi puţin adversarele, am deja un plan, le ştiu foarte bine pe adversare şi sper să iasă bine.Simona şi-a dorit foarte mult să fie alături de noi, mi-a scris, mi-a urat baftă, o să se uite la meciuri. Sper să aibă o recuperare uşoară şi să câştige Roland Garros" -​"Nu cred că există o onoare mai mare decât aceasta de a-ţi reprezenta ţara şi mai ales de a juca acasă. Mi-am dorit întotdeauna să fiu prezentă în echipa de FedCup şi să aduc mai multe victorii. Din ce mi-au spus fetele meciul de deschidere o să fie ceva mai dificil, va fi imediat după imn, o să fie mai multe emoţii, dar eu sunt sigură că o să le gestionez şi o să mă descurc.Nu am jucat împotriva lui Cocciaretto, dar m-am antrenat şi sunt pregătită. Este o jucătoare mai mică de înălţime, la fel ca mine, se mişcă foarte bine, este solidă pe ambele părţi şi este o luptătoare, la fel ca mine. O să vedem mâine care este luptătoarea mai mare.Eu m-am simţit foarte bine încă de la primul antrenament şi de atunci jocul meu a crescut. Sper să se vadă asta în meciul de mâine. Nouă ne place foarte mult suprafaţa de joc la Cluj. Este un hard normal, nici rapid nici lent. Ne simţim foarte bine. Bănuiesc că şi italiencele" -“Ne dorim foarte mult să câştigăm, ne-am dorit să fim prezente aici. E ceva unic pentru noi să nu avem spectatori, dar vom încerca să jucăm cu ce avem şi ce putem. În momentul de faţă Fed Cup fără spectatori e ca un turneu normal.Ne-am bucurat tare mult când am auzit că Monica este căpitan, cred că este bine pentru noi. Ea mereu ne-a calmat, a ştiut cum să vorbească cu noi, este jucătoare şi cred că este un atu pentru noi.Simona ne-a dorim mult succes şi a spus că se va uita la meciurile noastre. Cred că nu este un lucru bun pentru noi că nu o avem pe Simona în echipă, însă vom încerca să ne descurcăm cu ce avem şi să nu ne gândim la lucrurile astea. Toată această generaţie, Simona, Sorana, Irina... pe mine m-a inspirat. Şi pentru noi este o presiune, ne dorim să rămânem la nivelul lor.Vom încerca să fim prezente, să muncim şi să dăm tot ce e mai bun din noi. Cred că Italia este favorită, dacă ne luăm după clasament, însă la FedCup nu cred că este cineva favorită. Ne dorim să ajungem cât se poate de sus. Am emoţii, dar încerc să fiu echilibrată şi să ne concentrăm la ce trebuie să facem" -Toate meciurile vor fi Livetext pe Hotnews și în direct pe Digisport.