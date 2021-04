Surprize de proporții la Monte Carlo - Novak Djokovic și Alexander Zverev, eliminați în optimi

Campion de două ori la Monte Carlo (2013 și 2015), Novak Djokovic l-a întâlnit pe David Evans (33 ATP). Britanicul s-a desprins rapid în debutul partidei (3-0, cu două break-uri în față), dar sârbul a reușit să egaleze la 4. A urmat încă un game bun la retur pentru Evans, iar jucătorul în vârstă de 30 de ani s-a impus cu 6-4 în primul set.





Setul secund a fost unul în oglindă: Nole a condus cu 3-0, însă a ratat o minge de set la 5-4 (pe serviciul adversarului) și Daniel Evans a obținut cea mai mare victorie a carierei (a făcut al doilea break în acest set, în game-ul cu numărul 11, și a câștigat cu 7-5).

Who saw that coming? \uD83D\uDC40



Dan Evans beats the World No. 1 to make the last eight in Monte-Carlo!pic.twitter.com/rAbx4gvTVR — ATP Tour (@atptour) April 15, 2021

Daniel Evans (Marea Britanie) vs Novak Djokovic (Serbia/1) 6-4, 7-5

David Goffin (Belgia/11) vs Alexander Zverev (Germania/5) 6-4, 7-6(7)

Stefanos Tsitsipas (Grecia/4) vs Christian Garín (Chile/16) 6-3, 6-4

Alejandro Davidovich (Spania) vs Lucas Pouille (Franța) 6-2, 7-6(2).

Aceasta este(sârbul a câștigat primele 10 meciuri).În sferturi, Daniel Evans se va duela cu(15 ATP, cap de serie nr. 11). Belgianul a servit foarte bine în fața lui Alexander Zverev (a câștigat 82% dintre punctele jucate cu primul serviciu), a salvat toate cele șase mingi de break ale neamțului și a fructificat a cincea minge de meci în tiebreak-ul setului secund:, după aproape două ore de joc.Andrey Rublev (Rusia/6) vs Roberto Bautista Agut (Spania/9)Grigor Dimitrov (Bulgaria/14) vs Rafael Nadal (3)Casper Ruud (Norvegia) vs Pablo Carreno-Busta (Spania/12)Fabio Fognini (Italia/15) vs Filip Krajinovic (Serbia).Rolex Monte-Carlo Masters are loc în perioada 11-18 aprilie, pe zgură. Are premii totale în valoare de €2.460.585. Ultimul campion (2019) este Fabio Fognini, iar cele mai multe titluri câștigate le are Rafael Nadal (11). În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport.