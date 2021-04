Rafael Nadal, debut solid pe zgură - Adversar dificil în optimile de la Monte Carlo

​Rafael Nadal a debutat cu dreptul în sezonul de zgură, ibericul trecând fără nicio emoție de Federico Delbonis (87 ATP). Pentru Rafa urmează un duel interesant în optimile de la Monte Carlo, contra bulgarului Grigor Dimitrov.

"Regele zgurii" a cedat în total doar trei game-uri (6-1, 6-2), victoria fiind una categorică (meciul a durat o oră și 20 de minute).

De știut:

Rolex Monte-Carlo Masters are loc în perioada 11-18 aprilie, pe zgură. Are premii totale în valoare de €2.460.585. Ultimul campion (2019) este Fabio Fognini, iar cele mai multe titluri câștigate le are Rafael Nadal (11). În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport.

