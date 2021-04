Novak Djokovic, în optimi la Monte Carlo - Arta ruperilor de ritm

Jannik Sinner a avut multe momente în care s-a ridicat la nivelul celebrului său adversar, dar știința jocului la Novak Djokovic este la cote înalte. Liderul mondial a știut unde și când să rupă ritmul, variația funcționând perfect pentru Nole. Sârbul s-a calificat în optimi la Monte Carlo (6-4, 6-2), turneu Masters pe care l-a câștigat în două rânduri (2013 și 2015).

Sinner este cu siguranță unul dintre cei mai buni jucători din noul val, iar contra lui Djokovic a arătat din plin acest lucru. Are un tenis direct, aspru, cu multe lovituri precise și cu o deplasare bună de pe baseline.



A reușit multe execuții minunate la care până și defensiva ermetică a lui Nole nu a mai avut ce face.



Sârbul este însă la un nivel fantastic la multe capitole, iar miercuri a excelat la ruperile de ritm. A simțit perfect momentele, a știut când să-i taie elanul adversarului și când să accelereze.



Scurtele au fost cele care au făcut diferența, Novak având în acest procedeu o armă letală.



Primul set i-a revenit sârbului cu 6-4, asta după ce italianul a revenit de la 2-5. Djokerul a știut să gestioneze mult mai bine momentele importante, iar Sinner a plătit tribut și lipsei de experiență de la nivel înalt.



Setul al doilea s-a desfășurat pe aceleași coordonate: Novak s-a apărat fantastic din spatele liniei de fund, a returnat aproape tot, iar Jannik (22 ATP) a început să-și piardă din încredere cu fiecare punct important pierdut.



S-a încheiat 6-2 pentru liderul mondial (după o oră și 34 de minute), cel care face pasul către optimile turneului de categorie Masters.



Djokovic și Sinner nu se mai întâlniseră până acum în circuitul ATP.

Nole va da în optimi peste învingătorul partidei dintre Daniel Evans (33 ATP) și Hubert Hurkacz (favorit 16 și câștigător al turneului de la Miami).



De știut:



10-0 to start 2021 \uD83D\uDC4F



\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF8 @DjokerNole remains undefeated this season with a 6-4, 6-2 with over Sinner at the @ROLEXMCMASTERS! pic.twitter.com/v2WPy0L6YE — ATP Tour (@atptour) April 14, 2021

În acest sezon, Nole are 10 victorii și zero înfrângeri.Rolex Monte-Carlo Masters are loc în perioada 11-18 aprilie, pe zgură. Are premii totale în valoare de €2.460.585. Ultimul campion (2019) este Fabio Fognini, iar cele mai multe titluri câștigate le are Rafael Nadal (11). În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport.