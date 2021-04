Programul Simonei Halep în următoarele săptămâni - Ultimele noutăți din punct de vedere fizic

Simona Halep se pregătește pe zgura de la Arenele BNR pentru marile turnee din următoarele săptămâni. Îl are alături pe Darren Cahill, iar acest lucru o bucură foarte mult. Ultima campioană de la Wimbledon a dat clarificări despre starea de sănătate și a discutat și despre amânarea Roland Garros-ului.







Despre cum se simte din punct de vedere medical







"De la zi la zi apar probleme, m-am speriat puțin din cauza umărului pentru că nu am mai avut probleme. Darren m-a ajutat mult. Mă încurajează când sunt panicată sau stresată. Am încredere. E foarte încântat că vine în România.





Simona Halep, citată de Mă simt mai bine. Luni a fost prima zi în care am jucat o oră, nu am forțat foarte mult. Nu am dureri. După 3-4 zile se vede dacă totul e mai bine. Sunt antrenamente bune, în care voi progresa. Sunt câteva luni de când nu am jucat pe zgură" -, citată de AS





Despre amânarea Roland Garros-ului







"Nu vreau să fiu subiectivă, să privesc doar din punctul meu de vedere, dar mie îmi place că s-a amânat Roland Garros-ul, pentru că mai am o săptămână în plus de pregătire pe zgură şi aş putea să progresez şi mai mult. Am citit ce au spus ceilalţi sportivi.







Într-adevar, o săptămână deranjează calendarul competiţional, mai ales că urmează sezonul de iarbă" - Simona Halep.





Ce urmează pentru Simona Halep în următoarea perioadă





Halep va reveni în circuitul mondial odată cu turneul de la Stuttgart (zgură, indoor). După competiția germană, Simona are în plan participarea la Madrid (turneul patronat de Ion Țiriac și unde a câștigat două titluri: 2016 și 2017) și Roma (unde este campioana en-titre).







Urmează apoi bătăliile de pe zgura pariziană, Simona urmând să ia parte la Roland Garros.







Programul Simonei Halep din următoarele săptămâni: