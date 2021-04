Debut cu stângul pentru Toni Nadal la revenirea în circuitul ATP

Începând din 2017, Rafael Nadal este antrenat de Carlos Moya și Francisco Roig.

Rolex Monte-Carlo Masters are loc în perioada 11-18 aprilie, pe zgură. Are premii totale în valoare de €2.460.585. Ultimul campion (2019) este Fabio Fognini, iar cele mai multe titluri câștigate le are Rafael Nadal (11). În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport.