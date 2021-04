Monte Carlo: Novak Djokovic și-a aflat adversarul din turul doi - O mare speranță din noua generație

Cap de serie numărul unu la Monte Carlo, Novak Djokovic și-a aflat adversarul din turul al doilea al Masters-ului pe care l-a câștigat de două ori în carieră (2013 și 2015).



Jannik Sinner (19 ani) va fi jucătorul peste care va da Nole în primul meci pe care sârbul îl va juca pe zgura din Principat.



Italianul este unul dintre cei mai promițători jucători ai noului val, sportivul aflat pe locul 22 în ierarhia ATP disputând recent finala de la Miami (pierdută împotriva lui Hubert Hurkacz).

Djokovic și Sinner nu s-au mai întâlnit până acum în circuitul ATP.





De asemenea, Rafael Nadal va debuta la competiția Masters împotriva argentinianului Federico Delbonis (locul 87 ATP).







Rolex Monte-Carlo Masters are loc în perioada 11-18 aprilie, pe zgură. Are premii totale în valoare de €2.460.585. Ultimul campion (2019) este Fabio Fognini, iar cele mai multe titluri câștigate le are Rafael Nadal (11). În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport.