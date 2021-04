VIDEO Faza zilei: Rafael Nadal, iPhone-ul și îndemânarea: Să nu încercați așa ceva acasă

"O eroare neforțată rară la Monte Carlo (n.r. din partea lui Rafa)", a titrat ATP-ul pe contul său oficial de Instagram.







Din fericire, smartphone-ul jurnalistei nu a pățit nimic, iar Rafa și-a cerut scuze pentru incidentul la care a fost actor principal fără să vrea.





Rolex Monte-Carlo Masters are loc în perioada 11-18 aprilie, pe zgură. Are premii totale în valoare de €2.460.585. Ultimul campion (2019) este Fabio Fognini, iar cele mai multe titluri câștigate le are Rafael Nadal (11). În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport.





Rafa Nadal și iPhone-ul: