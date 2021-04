Daniil Medvedev (2 ATP), nevoit să se retragă de la Monte Carlo: A fost depistat pozitiv la Covid-19

Știrea zilei din tenis vine de la Monte Carlo, turneu de unde Daniil Medvedev (2 ATP) a fost obligat să se retragă după ce a fost depistat pozitiv la Covid-19.



Rusul devine astfel cel mai important jucător care a fost confirmat cu coronavirus chiar în mijlocul unei competiții.



Primii doi favoriți ai Masters-ului de la Monte Carlo sunt în acest moment Novak Djokovic și Rafael Nadal.

ATP #2 Daniil Medvedev tests positive for COVID, knocking him out of the Monte Carlo Masters.



This is the highest-profile player tennis has had test positive mid-event, and will hurt his efforts to close the gap on the #1 ranking. pic.twitter.com/bcNAi8EzVs