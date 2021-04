Declarația lui Nadal care i-a înfuriat pe fanii lui Djokovic

Ce a spus Nadal despre recordul bătut de rivalul Djokovic



"În ultima perioadă, mai precis ultimii ani, mai multe recorduri au fost depășite. Trei jucători au realizat multe lucruri importante în istoria tenisului (n.r. Federer, Nadal, Djokovic).

Este încă un rezultat foarte bun reușit de Novak, îl felicit. Ce înseamnă acest record pentru istoria tenisului? Nu știu, este încă un record depășit, bravo lui" - Rafael Nadal.

Declarația a fost dată jurnalistului sârb Sasa Ozmo, de la Sport Klub. Reacția lui Nadal (prezent la Monte Carlo) nu i-a încântat deloc pe fanii liderului mondial.



Mulți dintre susținătorii lui Djokovic au fost de părere că declarația lui Rafa a fost una "fără sare și piper", făcută mai mult de complezență.



"Amărăciunea lui Rafa îi transformă încet sângele din vene într-o sare solidă" - fan al lui Nole pe Twitter.



"Ca de obicei, Nadal nu știe să aprecieze munca rivalilor din circuit în mod corect. Tocmai de aceea el nu va fi niciodată atât de mare precum Roger sau Novak", este de părere un alt fan al tenisului pe Twitter.



"Al doilea cel mai bun jucător din istoria tenisului spune că <nu știe ce înseamnă acest record>. Este foarte nesportiv din partea lui și arată lipsă de inteligență și de respect", a fost părerea unui alt fan.



Rafa și Roger s-au felicitat reciproc după victoriile mari obținute în circuit (ultimul exemplu este din toamna anului trecut, atunci când Federer l-a lăudat pe Nadal după ce a câștigat Roland Garros-ul și l-a egalat la numărul de Grand Slam-uri din carieră, 20), însă Nole nu face parte din lista de priorități a celor doi.



Nole a acumulat deja 316 săptămâni pe locul 1 în lume, sârbul lăsându-l în urmă pe Federer (310). Podiumul este completat de Pete Sampras (286).

Titluri Grand Slam:





1 Roger Federer / Rafael Nadal 20

3 Novak Djokovic 18.







Meciuri directe:





Roger Federer vs Novak Djokovic 23-27

Novak Djokovic vs Rafael Nadal 29-27

Roger Federer vs Rafael Nadal 16-24.