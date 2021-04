ATP: Pablo Carreno-Busta, campion la Marbella / Lorenzo Sonego a câștigat turneul de la Cagliari

Pablo Carreno-Busta (15 ATP) și-a respectat statutul de principal favorit și a câștigat al cincilea titlu al carierei, după ce s-a impus la Marbella. Tot duminică, Lorenzo Sonego (34 ATP) și-a trecut în palmares trofeul de la Cagliari.

The first \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 champion in 2021 \uD83D\uDC4F Soak it in, @pablocarreno91 ! #AndaluciaOpen pic.twitter.com/fy3EcLNefp

Lorenzo Sonego (cap de serie nr. 3) l-a învins pe sârbul Laslo Djere (57 ATP), scor 2-6, 7-6(5), 6-4, după trei ore de joc. Italianul a câștigat și proba de dublu, alături de Andrea Vavassori.

Sonego, primul italian câștigător al unui titlu ATP "pe teren propriu" după 15 ani, mai are în palmares titlul de la Antalya (2019).

✅ First ATP Tour doubles title

✅ Second ATP Tour singles title

✅ First double winner in 2021

✅ First \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9 champion on home soil in 15 years



What a week for Lorenzo \uD83D\uDC4Fpic.twitter.com/NhKpqQ4ytA