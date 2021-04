​WTA Charleston: Lidera mondială, eliminată în sferturi - Asheligh Barty, învinsă în două seturi de locul 71 mondial

A fost 6-4, 6-3 pentru Badosa, după un meci în care Barty a avut mari probleme cu serviciul: a câștigat doar 59% dintre punctele jucate cu <primul> și 24% cu <al doilea>. Chiar dacă a reușit 34 de lovituri câștigătoare (adversara a avut 19), Barty a comis și foarte multe erori neforțate: 24 (Badosa a făcut doar 12). Paula a făcut cinci break-uri (două în primul set, trei în al doilea) și a obținut calificarea în semifinale (se va duela cu Veronika Kudermetova).

Danka Kovinic vs Yulia Putintseva (11) (2)6-7, 7-5, 6-1

Ons Jabeur (12) vs Cori Gauff (14) 6-3, 6-3

Veronidaka Kudermetova (15) vs Sloane Stephens 6-3, 6-4

Semifinale:

Danka Kovinic vs Ons Jabeur (12).

